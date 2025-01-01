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*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
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Architects

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4 окт 2018 : 		 ARCHITECTS опубликовали новое видео
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Новое видео ARCHITECTS



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Blackhole, новое видео группы ARCHITECTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sky, The Earth & All Between", выходящего 28 февраля на Epitaph Records:

01. Elegy
02. Whiplash
03. Blackhole
04. Everything Ends
05. Brain Dead (feat. House Of Protection)
06. Evil Eyes
07. Landmines
08. Judgement Day (feat. Amira Elfeky)
09. Broken Mirror
10. Curse
11. Seeing Red
12. Chandelier

ARCHITECTS Release "Blackhole" Single And Cinematic Video




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