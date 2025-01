сегодня



Новое видео ARCHITECTS



Blackhole, новое видео группы ARCHITECTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sky, The Earth & All Between", выходящего 28 февраля на Epitaph Records:



01. Elegy

02. Whiplash

03. Blackhole

04. Everything Ends

05. Brain Dead (feat. House Of Protection)

06. Evil Eyes

07. Landmines

08. Judgement Day (feat. Amira Elfeky)

09. Broken Mirror

10. Curse

11. Seeing Red

12. Chandelier







+0 -0



просмотров: 87