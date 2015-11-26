Басист OBITUARY и участники THE ABSENCE в INHUMAN CONDITION
Terry Butler (Obituary, Death, Massacre, Six Feet Under) вместе с бывшими коллегами по Massacre Jeramie Kling (Venom Inc., The Absence, Goregäng) и Taylor'ом Nordberg'ом (The Absence, Goregäng) собрали INHUMAN CONDITION. В настоящий момент группа завершает работу над дебютным альбомом, тизер которого доступен ниже.
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