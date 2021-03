сегодня



PAUL MAZURKIEWICZ, RICK ROZZ на новом альбоме INHUMAN CONDITION



Группа INHUMAN CONDITION, в состав которой входят Terry Butler (Obituary, Death, Massacre, Six Feet Under), Jeramie Kling (Venom Inc., The Absence, Goregäng) и Taylor'ом Nordberg'ом (The Absence, Goregäng), объявили о том, что в записи дебютного альбома в качестве гостей принимали участие Paul Mazurkiewicz (Cannibal Corpse) — он написал тексты для двух песен и бывший гитарист MASSACRE/DEATH Rick Rozz, записавший партии для трех композиций.



Относительно нового материала Kling сказал:



«У нас закончены 14 песен, но не все пойдут на первую пластинку, так что скоро мы проведем отбор и представим трек-лись. Мы решили пригласить Paul (Mazurkiewicz) для создания текстом, что настоящая бомба, ведь он прекрасный автор. Ну и Rick (Rozz) согласился записать несколько соло-партий!»







