Новое видео INHUMAN CONDITION

“The Neck Step”, новое видео группы INHUMAN CONDITION, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдёт в дебютный альбом "Rat God", выпуск которого намечен на 4 июня. За оформление релиза отвечал Dan Goldsworthy (Accept, Cradle Of Filth, Alestorm, Xentrix), а трек-лист выглядит следующим образом:
“Euphoriphobia”
“The Neck Step”
“Planetary Paroxysm”
“Killing Pace”
“Gravebound”
“Tyrantula”
“Rat God”
“Crown Of Mediocrity”
“Fait Accompli”
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