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Новое видео INHUMAN CONDITION



“The Neck Step”, новое видео группы INHUMAN CONDITION, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдёт в дебютный альбом "Rat God", выпуск которого намечен на 4 июня. За оформление релиза отвечал Dan Goldsworthy (Accept, Cradle Of Filth, Alestorm, Xentrix), а трек-лист выглядит следующим образом:



“Euphoriphobia”

“The Neck Step”

“Planetary Paroxysm”

“Killing Pace”

“Gravebound”

“Tyrantula”

“Rat God”

“Crown Of Mediocrity”

“Fait Accompli”

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