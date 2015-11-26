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Inhuman Condition

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Новое видео INHUMAN CONDITION



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“The Neck Step”, новое видео группы INHUMAN CONDITION, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдёт в дебютный альбом "Rat God", выпуск которого намечен на 4 июня. За оформление релиза отвечал Dan Goldsworthy (Accept, Cradle Of Filth, Alestorm, Xentrix), а трек-лист выглядит следующим образом:

“Euphoriphobia”
“The Neck Step”
“Planetary Paroxysm”
“Killing Pace”
“Gravebound”
“Tyrantula”
“Rat God”
“Crown Of Mediocrity”
“Fait Accompli”

INHUMAN CONDITION Releases вЂњThe Neck StepвЂќ Video



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