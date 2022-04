4 апр 2022



Новая песня INHUMAN CONDITION



"Recycled Hate", новая песня группы INHUMAN CONDITION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Fearsick, выход которого запланирован на 15 июля.



Трек-лист:



“The Mold Testament”

“Recycled Hate”

“Caustic Vomit Reveries”

“I’m Now The Monster”

“King Con”

“Hellucid”

“Wound Collector”

“Fencewalker”

“Where Pain Is Infinity”







