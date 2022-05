сегодня



Новое видео INHUMAN CONDITION



"The Mold Testament", новое видео группы INHUMAN CONDITION, в состав которой входят Jeramie Kling (VENOM INC, EX-DEO, THE ABSENCE), Taylor Nordberg (DEICIDE, THE ABSENCE) и Terry Butler (OBITUARY, DEATH, MASSACRE, SIX FEET UNDER), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Fearsick", выход которого запланирован на 15 июля.



Трек-лист:



1. The Mold Testament

2. Recycled Hate

3. Caustic Vomit Reveries

4. I’m Now The Monster

5. King Con

6. Hellucid

7. Wound Collector

8. Fencewalker

9. Where Pain Is Infinity



“Fearsick“ CD Bonus Tracks:

Listenable Insanity Records (USA) – “Whiplash” (Metallica cover)

Spiritual Beast (Japan) – “Executioner’s Tax” (Power Trip cover)

Black Serpent Records (Europe) – “Pull The Plug” (Death cover)

Rapture Records (South America) – “Surprise! You’re Dead!” (Faith No More cover)

Metalized Distro (Central America) – “Magnificat” (Benediction cover)







