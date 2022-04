18 апр 2022



Бокс-сет от INHUMAN CONDITION



INHUMAN CONDITION открыли предзаказ на новый альбом "Fearsick", релиз которого намечен на 14 июня. Помимо обычной версии альбом будет доступен и в виде бокс-сета, в который войдут: CD с бонус-треком ("Whiplash" - Metallica cover), флаг 30"x30", стикеры 3"x3", подписанное фото, значки и нашивки, фирменный медиатор от Terry Butler'a и Taylor'a Nordberg'a.



Трек-лист:



“The Mold Testament”

“Recycled Hate”

“Caustic Vomit Reveries”

“I’m Now The Monster”

“King Con”

“Hellucid”

“Wound Collector”

“Fencewalker”

“Where Pain Is Infinity”







