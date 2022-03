сегодня



Обложка нового альбома INHUMANE CONDITION



Группа INHUMANE CONDITION, в состав которой входят Terry Butler (Obituary, Death, Six Feet Under), Jeramie Kling (Venom Inc, The Absence, Ex Deo) и Taylor Nordberg (Deicide, The Absence), выпустит новую работу, получившую название Fearsick, 15 июля на Listenable Insanity Records.







