|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Обложка нового альбома INHUMANE CONDITION
Группа INHUMANE CONDITION, в состав которой входят Terry Butler (Obituary, Death, Six Feet Under), Jeramie Kling (Venom Inc, The Absence, Ex Deo) и Taylor Nordberg (Deicide, The Absence), выпустит новую работу, получившую название Fearsick, 15 июля на Listenable Insanity Records.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).