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Biff Byford

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном



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Вокалист SAXON BIFF BYFORD сообщил о том, что работает со своим сыном Seb'ом (NAKED SIX) над новым альбомом, который планируется выпустить в этом году:

«Лейбл хочет называть это "BIFF AND SEB" или "SEB AND BIFF", но мы всё-таки хотим нормальное название и пока остановились на HEAVY WATER. Мне оно нравится. У нас есть рабочее название "Red Brick City", но мы называемся "Heavy Water" или... Не знаю. Рабочее название может поменяться. На текущий момент мы записываем бас. Что-то играю я, что-то — Seb. Вот закончу с вами говорить и вновь отправлюсь в студию».

В музыкальном плане, по словам Biff'a, пластинка будет похожа на его дебютный сольный альбом "School Of Hard Knocks".

SAXON





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