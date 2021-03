сегодня



BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном



Вокалист SAXON BIFF BYFORD сообщил о том, что работает со своим сыном Seb'ом (NAKED SIX) над новым альбомом, который планируется выпустить в этом году:



«Лейбл хочет называть это "BIFF AND SEB" или "SEB AND BIFF", но мы всё-таки хотим нормальное название и пока остановились на HEAVY WATER. Мне оно нравится. У нас есть рабочее название "Red Brick City", но мы называемся "Heavy Water" или... Не знаю. Рабочее название может поменяться. На текущий момент мы записываем бас. Что-то играю я, что-то — Seb. Вот закончу с вами говорить и вновь отправлюсь в студию».



В музыкальном плане, по словам Biff'a, пластинка будет похожа на его дебютный сольный альбом "School Of Hard Knocks".













