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*Новое видео U.D.O. 27
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*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Biff Byford Heavy Water

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Страна
United KingdomВеликобритания



30 июл 2023 : 		 BIFF BYFORD: «AC/DC создали SAXON»

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BIFF BYFORD: «AC/DC создали SAXON»



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BIFF BYFORD в рамках недавней беседы рассказал о том, как AC/DC повлияли на создание SAXON:

«Кто-то дал мне кассету с High Voltage, и как только я услышал "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock'N'Roll)", я тут же побежал к ребятам (из Saxon), чтобы показать ее им. Я крутил ее в нашем фургоне около пяти месяцев подряд!»

Он добавил, что High Voltage изменил ДНК его собственной группы, которая была в нескольких годах от выпуска своего дебютного альбома и все еще пыталась довести свое звучание до совершенства.

«Нам нравилась энергия панка, потому что это было быстро и неистово, но для грува нам нужен был AC/DC. Соединив эти два направления, мы получили SAXON».

SAXON Frontman BIFF BYFORD Reveals How AC/DC Changed His Life




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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30 июл 2023
Corpsegrinder04
Ну Ac/Dc по сути много дерьма создали, не только Saxon. Благо, что сами ещё хороши. Последний альбом Power Up вполне неплох.

просмотров: 351

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