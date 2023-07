сегодня



BIFF BYFORD: «AC/DC создали SAXON»



BIFF BYFORD в рамках недавней беседы рассказал о том, как AC/DC повлияли на создание SAXON:



«Кто-то дал мне кассету с High Voltage, и как только я услышал "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock'N'Roll)", я тут же побежал к ребятам (из Saxon), чтобы показать ее им. Я крутил ее в нашем фургоне около пяти месяцев подряд!»



Он добавил, что High Voltage изменил ДНК его собственной группы, которая была в нескольких годах от выпуска своего дебютного альбома и все еще пыталась довести свое звучание до совершенства.



«Нам нравилась энергия панка, потому что это было быстро и неистово, но для грува нам нужен был AC/DC. Соединив эти два направления, мы получили SAXON».







