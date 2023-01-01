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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Biff Byford Heavy Water

*
Страна
United KingdomВеликобритания



17 фев 2023 : 		 BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в лотерею»

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18 июн 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

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6 мар 2021 : 		 BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном

19 май 2020 : 		 BIFF BYFORD с сыном исполняют песню SAXON

17 апр 2020 : 		 BIFF BYFORD и сын в акустике

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|||| сегодня

BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в лотерею»



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В рамках недавней беседы c Metal Global у BIFF'a BYFORD'a спросили, считает ли он, что в наши дни новым метал-группам легче заявить о себе, чем тогда, когда он и его коллеги по группе только начинали, на что он ответил:

«Я не думаю, что это когда-либо было легко. Я считаю, это как выиграть в лотерею. Я уверен, что есть много суперталантливых групп, новых групп, но достаточно ли им повезло, чтобы их заметило достаточное количество людей...

Проблема в том, что у тебя может быть двести тысяч подписчиков, но они по всему миру. Так что если ты играешь в одном городе, то из этих двухсот тысяч человек в этом городе тебя знают, может быть, сто человек. Это одна из проблем.

Дело в том, что когда ты проводишь турне или когда ты набираешь популярность благодаря живым выступлениям, это те люди, которые в следующий раз, когда ты едешь, превращаются в триста человек, а потом это превращается... И люди поддерживают тебя.

Так что это весьма непросто. Группам очень трудно гастролировать. Клубная сеть сейчас очень в плохом состоянии. Многие клубы закрылись, и в них постоянно играет множество трибьют-групп. Так что новым коллективам очень трудно пробиться с новым материалом. Я бы посоветовал людям играть и делать кавер-версии, а также исполнять свой собственный материал, пытаться достучаться до слушателей.

Вам нужно много последователей в социальных сетях — вам нужно много людей, чтобы иметь возможность играть, скажем, в каком-нибудь месте в Англии — Оксфорде. В Оксфорде должно быть пять-шесть сотен человек, которые, возможно, знают вас только по социальным сетям. Для групп очень трудно иметь живую аудиторию. А от живых слушателей приходят рецензии в журналах. Вы можете записать и сделать концертный альбом совсем дёшево. Вы можете продавать атрибутику. Многое, что приходит от живых выступлений, помогает группам выжить».




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