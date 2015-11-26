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Biff Byford

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Страна
United KingdomВеликобритания



26 июл 2021 : 		 BIFF BYFORD об альбоме HEAVY WATER

18 июн 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

11 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: видео

7 май 2021 : 		 BIFF BYFORD и сын: альбом летом

6 мар 2021 : 		 BIFF BYFORD работает над альбомом с сыном

19 май 2020 : 		 BIFF BYFORD с сыном исполняют песню SAXON

17 апр 2020 : 		 BIFF BYFORD и сын в акустике

11 мар 2020 : 		 BIFF BYFORD отменил тур

28 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD: «Да, у меня был сердечный приступ»

23 фев 2020 : 		 Новое видео BIFF BYFORD

17 фев 2020 : 		 BIFF BYFORD представил новое видео

13 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD представил новый трек

6 дек 2019 : 		 BIFF BYFORD едет в сольный тур

31 окт 2019 : 		 BIFF BYFORD выпустит сольную работу зимой
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BIFF BYFORD об альбоме HEAVY WATER



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21-минутный документальный ролик, рассказывающий о дебютном альбоме проекта HEAVY WATER, в состав которой входят вокалист SAXON и его сын, доступен для просмотра ниже.

SAXON's BIFF BYFORD Releases Documentary About Making Of Debut HEAVY WATER Album With His Son











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