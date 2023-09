сегодня



Новый альбом HEAVY WATER выйдет осенью



Проект HEAVY WATER, основанный Biff'ом Byford'ом и его сыном Seb'ом Byford'ом, выпустит новую работу, получившую название "Dreams Of Yesterday", 29 сентября на Silver Lining Music:



01. Dreams Of Yesterday

02. Don't Take It For Granted

03. How Much Can You Take

04. Castaway

05. Shadows Of Life

06. Never Love Again

07. Another Day

08. Be My Saviour

09. Chain Reaction

10. Life To Live







