BIFF BYFORD и сын: видео



"Revolution", новое видео группы HEAVY WATER, в состав которой входит BIFF BYFORD и его сын Seb, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Brick City", выходящего двадцать третьего июля на Silver Lining Music.



Трек-лист:



01. Solution



02. Turn to Black



03. Red Brick City



04. Tree in the Wind



05. Revolution



06. Personal Issue No. 1



07. Medicine Man



08. Follow This Moment



09. Now I'm Home



10. Faith



















