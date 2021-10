Видео с текстом от HEAVY WATER

сегодня



Проект HEAVY WATER, в состав которого входят BIFF BYFORD и его сын, опубликовал официальное видео с текстом на песню "Tree In The Wind", взятую из дебютного альбома "Red Brick City".



Трек-лист:



"Solution"

"Turn To Black"

"Red Brick City"

"Tree In The Wind"

"Revolution"

"Personal Issue No. 1"

"Medicine Man"

"Follow This Moment"

"Now I'm Home"

"Faith"







