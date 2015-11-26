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Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD



Лидер RUNNING WILD опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет!



Долгое время от меня не было известий, но могу заверить что я два года работал над альбомом. Были неожиданные перерывы и COVID внес свои коррективы в то, почему все так затянулось. Но могу сказать, что пять песен уже сведены и еще пять будут готовы на следующей неделе. Обложка также готова и могу сказать, что помимо пиратских песен, доминирующей темой будут мушкетеры. Выпустить альбом мы планируем летом и я с нетерпением жду, когда вы услышите новые песни которые, на мой взгляд, являются лучшими из всех, что я создавал. Следите за новостями... ну а пока берегите здоровья и расправляйте паруса для будущих свершений!» http://www.running-wild.net





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