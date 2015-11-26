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Running Wild

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12 мар 2021 : 		 Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD

31 дек 2019 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

23 ноя 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

25 окт 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

15 окт 2019 : 		 Новый ЕР RUNNING WILD выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Бокс-сет RUNNING WILD выйдет осенью

11 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD

24 июл 2017 : 		 Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

27 мар 2017 : 		 RUNNING WILD приглашают на концерты

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от RUNNING WILD

10 июн 2016 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD

5 июн 2015 : 		 RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air

21 май 2014 : 		 RUNNING WILD выпустили медовуху

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

2 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

7 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека RUNNING WILD

24 авг 2013 : 		 Детали нового альбома RUNNING WILD

11 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RUNNING WILD

10 июл 2013 : 		 Название нового альбом RUNNING WILD

20 июн 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в октябре

22 апр 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в сентябре

27 дек 2012 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в 2013 году

17 май 2012 : 		 Интервью с лидером RUNNING WILD

2 май 2012 : 		 Лидер RUNNING WILD рассказывает о новом альбоме, переиздании старых и сайд-проекте GIANT X
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Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD



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Лидер RUNNING WILD опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет!

Долгое время от меня не было известий, но могу заверить что я два года работал над альбомом. Были неожиданные перерывы и COVID внес свои коррективы в то, почему все так затянулось. Но могу сказать, что пять песен уже сведены и еще пять будут готовы на следующей неделе. Обложка также готова и могу сказать, что помимо пиратских песен, доминирующей темой будут мушкетеры. Выпустить альбом мы планируем летом и я с нетерпением жду, когда вы услышите новые песни которые, на мой взгляд, являются лучшими из всех, что я создавал. Следите за новостями... ну а пока берегите здоровья и расправляйте паруса для будущих свершений!»



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


12 мар 2021, 15:59		А будет кавер на песню Короля и Шута "Песня Мушекетеров")))

Blackout 74


12 мар 2021, 16:18		Интересно )

Corpsegrinder04


12 мар 2021, 16:36		17 апр 2009 Последнее шоу RUNNING WILD.

12 мар 2021 : Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD.

olly71


12 мар 2021, 17:02		Corpsegrinder04 - Инопланетянин а тебя не удивляет что они после 2009 года уже выпустили три альбома ? А ну да откуда тебе об этом знать ты же инопланетянин ))))))))

Санчез


12 мар 2021, 17:29		olly71, хорош


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