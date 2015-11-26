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Новая песня RUNNING WILD



"Diamonds & Pearls", новая песня группы RUNNING WILD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Blood On Blood", выходящего 29 октября на Steamhammer/SPV.



Трек-лист:



01. Blood On Blood (4:07)



02. Wings Of Fire (3:57)



03. Say Your Prayers (5:14)



04. Diamonds & Pearls (4:44)



05. Wild & Free (5:28)



06. Crossing The Blades 6:00)



07. One Night, One Day (4:59)



08. The Shellback (6:11)



09. Wild, Wild Nights (4:30)



10. The Iron Times (1618 – 1648) (10:29)

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