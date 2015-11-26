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Running Wild

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13 авг 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

30 июл 2021 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет осенью

12 мар 2021 : 		 Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD

31 дек 2019 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

23 ноя 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

25 окт 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

15 окт 2019 : 		 Новый ЕР RUNNING WILD выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Бокс-сет RUNNING WILD выйдет осенью

11 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD

24 июл 2017 : 		 Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

27 мар 2017 : 		 RUNNING WILD приглашают на концерты

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от RUNNING WILD

10 июн 2016 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD

5 июн 2015 : 		 RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air

21 май 2014 : 		 RUNNING WILD выпустили медовуху

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

2 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

7 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека RUNNING WILD

24 авг 2013 : 		 Детали нового альбома RUNNING WILD

11 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RUNNING WILD

10 июл 2013 : 		 Название нового альбом RUNNING WILD

20 июн 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в октябре

22 апр 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в сентябре

27 дек 2012 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в 2013 году
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Новая песня RUNNING WILD



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"Diamonds & Pearls", новая песня группы RUNNING WILD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Blood On Blood", выходящего 29 октября на Steamhammer/SPV.

Трек-лист:

01. Blood On Blood (4:07)

02. Wings Of Fire (3:57)

03. Say Your Prayers (5:14)

04. Diamonds & Pearls (4:44)

05. Wild & Free (5:28)

06. Crossing The Blades 6:00)

07. One Night, One Day (4:59)

08. The Shellback (6:11)

09. Wild, Wild Nights (4:30)

10. The Iron Times (1618 – 1648) (10:29)




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Thunderbolt 616


13 авг 2021, 13:29		Годно! Хороший типичный Раннинг. Прям вау конечно нет, но песня хорошая. Может немного драйва нехватило... Соло понравилось. Ждём альбом!

R0ck_N_R0lla


13 авг 2021, 13:54		как верно подметили на просторах ВК-почти копия их же the drift. но тут хотя бы звук более менее нарулили, в отличии от прошлого альбома

olly71


13 авг 2021, 14:30		Кто как а я лучше Blazon Stone - 2021 - Damnation дождусь . Они хоть и копия R W но более качественная копия чем нынешний оригинал.

Orgik


13 авг 2021, 14:33		Звук классный, да! Рольф молодца. Полюбасу самоплагиат, но прям качает, одобряэ

GeraldFromRivia


13 авг 2021, 16:07		olly71, чет только сингл не особо впечатлил.


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