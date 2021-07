сегодня



Новый альбом RUNNING WILD выйдет осенью



RUNNING WILD выпустят новую работу, получившую название "Blood On Blood", 29 октября на Steamhammer/SPV. Первый сингл, "Diamonds & Pearls", будет представлен 13 августа, второй — "The Shellback" — 24 сентября.



Трек-лист:



01. Blood On Blood (4:07)



02. Wings Of Fire (3:57)



03. Say Your Prayers (5:14)



04. Diamonds & Pearls (4:44)



05. Wild & Free (5:28)



06. Crossing The Blades 6:00)



07. One Night, One Day (4:59)



08. The Shellback (6:11)



09. Wild, Wild Nights (4:30)



10. The Iron Times (1618 – 1648) (10:29)







