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RUNNING WILD работают над новым материалом



Rock N' Rolf продолжает усердно трудиться над новым альбомом Running Wild, но по причине того, что ему пришлось перестроить свою студию целиком, процесс записи потребовал больше времени, чем было запланировано. Но он уже раскрыл названия двух песен с грядущей пластинки - "Ghosts" и "Too Tough to Die". Ждите новый студийный альбом в начале 2025 года. Также, в 2025 году, Rock N' Rolf и его команда снова будут играть на фестивалях, дополнительная информация будет опубликована позднее.





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