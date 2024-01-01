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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Running Wild

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4 июн 2024 : 		 RUNNING WILD работают над новым материалом

17 фев 2023 : 		 Умер бывший гитарист RUNNING WILD

24 июн 2022 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

24 сен 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

13 авг 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

30 июл 2021 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет осенью

12 мар 2021 : 		 Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD

31 дек 2019 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

23 ноя 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

25 окт 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

15 окт 2019 : 		 Новый ЕР RUNNING WILD выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Бокс-сет RUNNING WILD выйдет осенью

11 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD

24 июл 2017 : 		 Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

27 мар 2017 : 		 RUNNING WILD приглашают на концерты

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от RUNNING WILD

10 июн 2016 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD

5 июн 2015 : 		 RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air

21 май 2014 : 		 RUNNING WILD выпустили медовуху

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

2 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

7 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека RUNNING WILD

24 авг 2013 : 		 Детали нового альбома RUNNING WILD

11 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RUNNING WILD
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RUNNING WILD работают над новым материалом



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Rock N' Rolf продолжает усердно трудиться над новым альбомом Running Wild, но по причине того, что ему пришлось перестроить свою студию целиком, процесс записи потребовал больше времени, чем было запланировано. Но он уже раскрыл названия двух песен с грядущей пластинки - "Ghosts" и "Too Tough to Die". Ждите новый студийный альбом в начале 2025 года. Также, в 2025 году, Rock N' Rolf и его команда снова будут играть на фестивалях, дополнительная информация будет опубликована позднее.



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