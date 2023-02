17 фев 2023



Умер бывший гитарист RUNNING WILD



Гитарист RUNNING WILD Майк Моти умер в возрасте 65 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна.



Он играл в группе с 1985 по 1990 год и участвовал в записи студийных альбомов "Branded and Exiled" (1985), "Under Jolly Roger" (1987), "Port Royal" (1988) и "Death Or Glory" (1989).







