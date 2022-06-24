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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
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*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
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Running Wild

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24 июн 2022 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

24 сен 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

13 авг 2021 : 		 Новая песня RUNNING WILD

30 июл 2021 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет осенью

12 мар 2021 : 		 Мушкетеры — тема нового альбома RUNNING WILD

31 дек 2019 : 		 Видео с выступления RUNNING WILD

23 ноя 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

25 окт 2019 : 		 Новая песня RUNNING WILD

15 окт 2019 : 		 Новый ЕР RUNNING WILD выйдет зимой

22 авг 2018 : 		 Бокс-сет RUNNING WILD выйдет осенью

11 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD

24 июл 2017 : 		 Переиздания RUNNING WILD выйдут летом

27 мар 2017 : 		 RUNNING WILD приглашают на концерты

19 авг 2016 : 		 Видео с текстом от RUNNING WILD

10 июн 2016 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD

5 июн 2015 : 		 RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air

21 май 2014 : 		 RUNNING WILD выпустили медовуху

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

3 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

2 окт 2013 : 		 Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы

7 сен 2013 : 		 Фрагмент нового трека RUNNING WILD

24 авг 2013 : 		 Детали нового альбома RUNNING WILD

11 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома RUNNING WILD

10 июл 2013 : 		 Название нового альбом RUNNING WILD

20 июн 2013 : 		 Новый альбом RUNNING WILD выйдет в октябре
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Видео с выступления RUNNING WILD



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Видео с выступления RUNNING WILD, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.




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24 июн 2022
R
R0ck_N_R0lla
на данном видео хорошо видно, какая унылая срань новые песни, публике они нахуй не нужны. эх, Рольф, играл бы и дальше рок н ролл, нахера нужно было возрождать РВ

просмотров: 348

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