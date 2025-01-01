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ELLEFSON-SOTO выпустят новую пластинку



JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью ответил на вопрос, есть ли какие-то планы насчет продолжения проекта ELLEFSON-SOTO:



«Вторая пластинка уже готова. Знаете, Erik Martensson, он глава и куратор нашего совместного проекта W.E.T., так вот David выполняет точно такие же функции в рамках ELLEFSON-SOTO. Он собирает песни, подбирает время, занимается лейблом и всеми остальными делами. Мне остаётся только расслабиться и сидеть в сторонке, занимаясь миллионами других дел, я только прихожу, погружаюсь в работу и вношу свой вклад.



Мне нравится работать с David'ом и Andy [Martongelli], который является нашим гитаристом и соавтором в группе. И мне нравится, что они позволяют мне быть собой.



Я зарекомендовал себя как артист, продюсер, автор, и так далее, но всё равно бывают моменты, когда я делаю что-то, а мне говорят: "Это не совсем то, что от тебя ожидалось. Можешь попробовать ещё вот это?" Я совсем не против, потому что готов сделать всё, что хорошо для песни. Но когда дело доходит до ELLEFSON-SOTO, я очень решителен в своих идеях, и когда я посылаю их David'y, я думаю: "Боже, надеюсь, он не скажет: "Я не знаю, чувак". И каждый раз он и Andy говорят: "В яблочко. Это круто". И это мотивирует меня делать больше и отдавать всего себя даже такой ситуации, потому что я знаю, что если я сделаю их счастливыми от того, что я делаю, то в конце концов это пойдёт на пользу проекту».



Что касается подхода к сочинению песен для второго альбома ELLEFSON-SOTO, Jeff сказал:



«Это странно, потому что первый альбом, когда мы его записывали, не должен был стать альбомом. Я сочинял песни с David'ом и Andy. Мы просто сочиняли песни и записывали их во время пандемии. И это превратилось в нечто из серии: "У нас что-то получилось. Мы не можем отдать эти песни кому-то другому или просто использовать их как музыку для каталога". Это и заставило нас выпустить диск. В этот раз мы действительно взялись за запись и сочинение именно альбома. Не было такого, чтобы мы думали: "Давайте просто напишем песни и посмотрим, что из этого выйдет". Мы решили: "На первом альбоме мы создали это звучание. Теперь давайте расширим рамки".



Это очень здорово. Я не так часто слушаю свой собственный материал, если только мне не нужно выучить песни для тура или шоу, но я действительно слушаю эту новую пластинку просто ради удовольствия.



В следующем месяце мы собираемся вместе, чтобы отснять фотосессии, клипы и всё такое. Полагаю, что альбом может выйти в мае. Не уверен насчет точных сроков».







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