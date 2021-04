сегодня



Гитарист THE NEW BLACK представляет новый проект



Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, дебютный альбом которого доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"The Howler"

"Antarktos"

"Evening Star"

"Continuity"

"Star Winds"

"Azathoth"

"Night Gaunts"

"Nyarlathotep"

"The Gardens Of Yin"

SIXMIXSIX by SIXMIXSIX





просмотров: 85