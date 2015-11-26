Новое видео от гитариста THE NEW BLACK

Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, видео на одну из песен которого, "Hate Me In Return", доступно ниже. Это трек будет включен в альбом ROAR!, релиз которого намечен на седьмое января:
"The Howler"
"Plains Of Eidolon"
"Antarktos"
"Fortuna"
"Evening Star"
"Heart Of Deimos"
"Continuity"
"Cambion Drift"
"Star Winds"
"Azathoth"
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