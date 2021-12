27 дек 2021



Новое видео от гитариста THE NEW BLACK



Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, видео на одну из песен которого, "Hate Me In Return", доступно ниже. Это трек будет включен в альбом ROAR!, релиз которого намечен на седьмое января:



"The Howler"

"Plains Of Eidolon"

"Antarktos"

"Fortuna"

"Evening Star"

"Heart Of Deimos"

"Continuity"

"Cambion Drift"

"Star Winds"

"Azathoth"

Live @U&D WГњRZBURG by SIXMIXSIX





