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BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых...
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Новое видео ARCH ENEMY
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!»
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KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...»
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все новости группы
The New Black
Германия
Hard Rock
Stoner Metal
http://www.thenewblackofficial.de/
Myspace:
http://www.myspace.com/thenewblackofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/thenewblackofficial
25 окт 2021
:
Новая песня гитариста THE NEW BLACK
24 сен 2021
:
Новая песня гитариста THE NEW BLACK
23 авг 2021
:
Новая песня гитариста THE NEW BLACK
26 апр 2021
:
Новое видео от гитариста THE NEW BLACK
18 апр 2021
:
Гитарист THE NEW BLACK представляет новый проект
18 фев 2020
:
THE NEW BLACK выступят на круизе
26 ноя 2017
:
Новое видео THE NEW BLACK
23 янв 2017
:
Рассказ о юбилейном концерте THE NEW BLACK
8 янв 2017
:
Акустика от THE NEW BLACK
28 мар 2016
:
Новый барабанщик THE NEW BLACK
21 мар 2016
:
Видео с текстом от THE NEW BLACK
17 янв 2016
:
Новое видео THE NEW BLACK
3 янв 2016
:
Фрагмент новых песен THE NEW BLACK
28 ноя 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE NEW BLACK
20 ноя 2015
:
THE NEW BLACK завершили работу над альбомом
2 окт 2015
:
THE NEW BLACK нашли продюсера
31 янв 2014
:
Новое видео THE NEW BLACK
16 мар 2013
:
Новое видео THE NEW BLACK
2 мар 2013
:
Трейлер нового альбома THE NEW BLACK
22 фев 2013
:
Новое видео THE NEW BLACK
13 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома THE NEW BLACK
3 фев 2013
:
Новый альбом THE NEW BLACK выйдет в марте
4 янв 2013
:
JACOB HANSEN будет сводить новый альбом THE NEW BLACK
13 ноя 2012
:
THE NEW BLACK начали запись
22 янв 2012
:
Новое видео THE NEW BLACK
16 янв 2011
:
Новое видео THE NEW BLACK
12 янв 2011
:
Новая песня THE NEW BLACK
27 ноя 2010
:
Обложка нового альбома THE NEW BLACK
22 ноя 2010
:
Новая песня THE NEW BLACK
22 окт 2010
:
Название и дата выхода THE NEW BLACK
сегодня
Новая песня гитариста
THE NEW BLACK
Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX — пятого ноября состоится релиз ЕР "The Weird World". Фрагмент из него, "End Of The Sun", доступен ниже.
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Live @U&D WГњRZBURG by SIXMIXSIX</div>
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).