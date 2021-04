26 апр 2021



Новое видео от гитариста THE NEW BLACK



Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, видео на одну из песен которого, "Third Eye", доступно ниже.

SIXMIXSIX by SIXMIXSIX





