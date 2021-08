23 авг 2021



Новая песня гитариста THE NEW BLACK



Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, новая композиция которого, "Black Hole", доступна для прослушивания ниже.

SIXMIXSIX by SIXMIXSIX





