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The New Black

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23 авг 2021 : 		 Новая песня гитариста THE NEW BLACK

26 апр 2021 : 		 Новое видео от гитариста THE NEW BLACK

18 апр 2021 : 		 Гитарист THE NEW BLACK представляет новый проект

18 фев 2020 : 		 THE NEW BLACK выступят на круизе

26 ноя 2017 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

23 янв 2017 : 		 Рассказ о юбилейном концерте THE NEW BLACK

8 янв 2017 : 		 Акустика от THE NEW BLACK

28 мар 2016 : 		 Новый барабанщик THE NEW BLACK

21 мар 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEW BLACK

17 янв 2016 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

3 янв 2016 : 		 Фрагмент новых песен THE NEW BLACK

28 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE NEW BLACK

20 ноя 2015 : 		 THE NEW BLACK завершили работу над альбомом

2 окт 2015 : 		 THE NEW BLACK нашли продюсера

31 янв 2014 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

16 мар 2013 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

2 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE NEW BLACK

22 фев 2013 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

13 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома THE NEW BLACK

3 фев 2013 : 		 Новый альбом THE NEW BLACK выйдет в марте

4 янв 2013 : 		 JACOB HANSEN будет сводить новый альбом THE NEW BLACK

13 ноя 2012 : 		 THE NEW BLACK начали запись

22 янв 2012 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

16 янв 2011 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

12 янв 2011 : 		 Новая песня THE NEW BLACK

27 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома THE NEW BLACK
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|||| 23 авг 2021

Новая песня гитариста THE NEW BLACK



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Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, новая композиция которого, "Black Hole", доступна для прослушивания ниже.

THE NEW BLACK Guitarist FABIAN SCHWARZ Releases New SIXMIXSIX Synth Wave Project Track "Black Hole"; Now Available For Free Download



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