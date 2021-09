сегодня



Новая песня гитариста THE NEW BLACK



Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX — альбом доступен для прослушивания ниже.

Live @U&D WГњRZBURG by SIXMIXSIX





