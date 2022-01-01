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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 71
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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The New Black

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12 апр 2022 : 		 Новое видео от гитариста THE NEW BLACK

27 дек 2021 : 		 Новое видео от гитариста THE NEW BLACK

25 окт 2021 : 		 Новая песня гитариста THE NEW BLACK

24 сен 2021 : 		 Новая песня гитариста THE NEW BLACK

23 авг 2021 : 		 Новая песня гитариста THE NEW BLACK

26 апр 2021 : 		 Новое видео от гитариста THE NEW BLACK

18 апр 2021 : 		 Гитарист THE NEW BLACK представляет новый проект

18 фев 2020 : 		 THE NEW BLACK выступят на круизе

26 ноя 2017 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

23 янв 2017 : 		 Рассказ о юбилейном концерте THE NEW BLACK

8 янв 2017 : 		 Акустика от THE NEW BLACK

28 мар 2016 : 		 Новый барабанщик THE NEW BLACK

21 мар 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEW BLACK

17 янв 2016 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

3 янв 2016 : 		 Фрагмент новых песен THE NEW BLACK

28 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE NEW BLACK

20 ноя 2015 : 		 THE NEW BLACK завершили работу над альбомом

2 окт 2015 : 		 THE NEW BLACK нашли продюсера

31 янв 2014 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

16 мар 2013 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

2 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома THE NEW BLACK

22 фев 2013 : 		 Новое видео THE NEW BLACK

13 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома THE NEW BLACK

3 фев 2013 : 		 Новый альбом THE NEW BLACK выйдет в марте

4 янв 2013 : 		 JACOB HANSEN будет сводить новый альбом THE NEW BLACK

13 ноя 2012 : 		 THE NEW BLACK начали запись
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Новое видео от гитариста THE NEW BLACK



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Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, видео на одну из песен которого,"Five Best Things", доступно ниже. Это трек не был включён в альбом "ROAR!", релиз которого состоялся седьмого января.

Трек-лист:

"The Howler"
"Plains Of Eidolon"
"Antarktos"
"Fortuna"
"Evening Star"
"Heart Of Deimos"
"Continuity"
"Cambion Drift"
"Star Winds"
"Azathoth"

THE NEW BLACK Guitarist FABIAN SCHWARZ Releases New SIXMIXSIX Synth WaveвЂ‹ Single




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