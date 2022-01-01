Новое видео от гитариста THE NEW BLACK

Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, видео на одну из песен которого,"Five Best Things", доступно ниже. Это трек не был включён в альбом "ROAR!", релиз которого состоялся седьмого января.
Трек-лист:
"The Howler"
"Plains Of Eidolon"
"Antarktos"
"Fortuna"
"Evening Star"
"Heart Of Deimos"
"Continuity"
"Cambion Drift"
"Star Winds"
"Azathoth"
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