Новое видео от гитариста THE NEW BLACK



Гитарист THE NEW BLACK/вокалист Who Brought The Dog Fabian "Fabs" Schwarz во время коронапаузы занимался сольным проектом SIXMIXSIX, видео на одну из песен которого,"Five Best Things", доступно ниже. Это трек не был включён в альбом "ROAR!", релиз которого состоялся седьмого января.



Трек-лист:



"The Howler"

"Plains Of Eidolon"

"Antarktos"

"Fortuna"

"Evening Star"

"Heart Of Deimos"

"Continuity"

"Cambion Drift"

"Star Winds"

"Azathoth"







