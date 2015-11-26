Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 43
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
[= ||| все новости группы



*

Lions At The Gate

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Бывшие участники ILL NIÑO основали LIONS AT THE GATE



*
zoom
*
* *
Группа LIONS AT THE GATE, в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара) и Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, 4 июня представит дебютный сингл "Not Even Human". Тизер к синглу доступен ниже.

Former ILL NIГ‘O Members Launch LIONS AT THE GATE





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 153

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом