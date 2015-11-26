Бывшие участники ILL NIÑO основали LIONS AT THE GATE
Группа LIONS AT THE GATE, в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара) и Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, 4 июня представит дебютный сингл "Not Even Human". Тизер к синглу доступен ниже.
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