сегодня



Видео с первого концерта LIONS AT THE GATE



Видео с первого концерта группы LIONS AT THE GATE,в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара), Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, доступно для просмотра ниже.



















