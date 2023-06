8 июн 2023



Новое видео LIONS AT THE GATE



"Drain", новое видео группы LIONS AT THE GATE, в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара), Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Excuses We Cannot Make", выходящего 25 августа. За сведение материала отвечал Kile Odell (Nita Strauss, FOZZY, MOTIONLESS IN WHITE).



Трек-лист:



01. Not Even Human

02. The Climb

03. Find My Way (featuring Tatiana Shmayluk)

04. Drain

05. Bed Of Nails

06. Scapegoat

07. Vultures

08. The Ledge

09. Losing Hope

10. Digital Sea

11. My Apology







