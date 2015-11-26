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Lions at the Gate

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Новое видео LIONS AT THE GATE



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"Scapegoat", новое видео группы LIONS AT THE GATE, в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара) и Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, доступно для просмотра ниже.

LIONS AT THE GATE Feat. Former ILL NIГ‘O Members: Music Video For New Single








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