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Новое видео LIONS AT THE GATE
"Scapegoat", новое видео группы LIONS AT THE GATE, в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара) и Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, доступно для просмотра ниже. |
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