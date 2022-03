2 мар 2022



Новое видео LIONS AT THE GATE



"Bed Of Nails", новое видео группы LIONS AT THE GATE,в состав которой входят бывшие музыканты ILL NIÑO Cristian Machado (вокал), Ahrue "Luster" Ilustre (гитара) и Diego Verduzco (гитара), а также басист Stephen Brewer (WESTFIELD MASSACRE) и барабанщик Fern Lemus, доступно для просмотра ниже.

























