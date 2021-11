сегодня



Басист ILL NIÑO: « LIONS AT THE GATE не впечатлили»



Басист ILL NIÑO Laz Pina в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о группе бывших коллег — LIONS AT THE GATE:



«Я слышал очень немного. Это не привлекло моего внимания. Я уже немного отошёл от этого. Всё, что я могу сказать, это пожелать всем всего хорошего. Делайте своё дело, мы делаем своё.



Люди всегда говорят мне: "Ты слышал, что они сказали?" А я всегда отвечаю: "Я уже забыл". Это не имеет ко мне никакого отношения.



Мы расстались очень странным образом, после того, как эти ребята разошлись. Когда вы начинаете развивать дружбу и братство, вы не ожидаете, что всё произойдёт именно так, как произошло. То, что они сделали, было, на мой взгляд, таким уродливым и таким подлым [поступком]. А потом вышли на сцену и сделали вид, что они — жертвы, а мы как бы издеваемся над ними. На самом деле это было не так. Это было просто прямолинейное поведение — попытка встряхнуть нас. Я не знаю, о чём думали люди. И я услышал кучу сантиментов.



Всё, что я могу сказать, это следующее: вы занимаетесь своей музыкой, я — своей. Если вы хотите продолжать разевать рот и говорить о нас, — это ваши проблемы. Если ты не хочешь отпустить нас, это уже твоё эго. Это то, что я слышу всё время, — об эго. Но здесь дело не в эго, здесь дело в музыке, а также в крепкой, непоколебимой дружбе и верности. Некоторые из нас, кто принял решение держаться вместе, просто не из тех людей, кто так относится к другим людям.



С учётом вышесказанного я считаю, пусть музыка говорит сама за себя. Вы слышите, что мы делаем, и вы слышите дух ILL NIÑO, который никогда не покидал нас, и который всегда будет сохраняться, потому что дух ILL NIÑO и тот особый соус всё ещё находятся в группе, и это никогда не изменится. Так что пришло время двигаться дальше.



Как я уже сказал, у меня даже нет желания их слушать, честно говоря. Я послушал пару секунд и не впечатлился. Это похоже на то, что я слышал на альбоме "Dead New World" [пятый альбом ILL NIÑO, выпущенный в 2010 году], когда был такой почерк. Я думаю, что именно так они и звучат, если бы не вклад ILL NIÑO в истинное значение того, чем является ILL NIÑO для этой группы.



Так что пусть музыка говорит сама за себя. И я желаю всем добра. Каждый может заниматься своим делом. И двигайтесь дальше. Живите настоящим.



Я стараюсь никогда не поднимать эту тему в разговорах. Я никогда не говорю об этом. Так что пришло время двигаться дальше. И у меня нет никаких обид. Мне нравится то, кем мы являемся. Мне нравится группа. Мне нравится играть с ребятами, с которыми я играю сейчас. И я верю, что мы занимаемся чем-то особенным. И если быть совсем честным, я думаю, что за последние несколько лет мы многое потеряли. Так что, возможно, пришло время двигаться дальше, но это не должно было произойти так, как произошло, с этой фальшью, попыткой представить всё в таком свете, чтобы уничтожить имя группы. Так нельзя относиться к своей семье. Так что я немного разочарован этим. Честно говоря, у меня нет никаких обид. Моя жизнь прекрасна. И я думаю, что моя группа великолепна. Моя группа сейчас лучше, чем когда-либо. И нам нравится то, что мы делаем.



И с учётом всего этого я просто скажу следующее: пусть музыка говорит сама за себя!»













+1 -0



просмотров: 351