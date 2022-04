сегодня



Экс-вокалист ILL NIÑO — о первом впечатлении от METALLICA



В недавнем интервью RadioactiveMike Z, ведущему радиопрограммы 96.7 KCAL-FM "Wired In The Empire", бывший вокалист ILL NIÑO и нынешний фронтмен LIONS AT THE GATE Cristian Machado ответил на вопрос о том, как он познакомился с музыкой METALLICA:



«Моим знакомством с METALLICA стал альбом "Master Of Puppets". Помню, я жил в Нью-Йорке. Мой польский кузен, по иронии судьбы, — я латиноамериканец, но небольшая часть моей семьи родом из Польши — приехал в гости к нашей семье из Польши. И в тот день я узнал, что в Европе, и особенно в Восточной Европе они познакомились с андеграундным металлом гораздо раньше, чем американцы. В 1980-х европейцы и в частности восточные европейцы познакомились с металл-группами гораздо раньше, чем это произошло в Америке. Он приехал, привёл меня в музыкальный магазин, и "Master Of Puppets" был одним из альбомов, которые он купил в тот день. И я никогда не забуду впечатление от прослушивания: для моих ушей он был не из этого мира, он был почти инопланетным, и я сразу же на него запал — просто немедленно.



Одна из моих любимых песен METALLICA — из альбома "...And Justice For All", она называется "Dyers Eve", и я всегда считал её экстремальной песней METALLICA, она мне казалась новым уровнем для них. Но альбом "Master Of Puppets" занимает первое место в моём сердце как фанбоя METALLICA в раннем возрасте».



Когда RadioactiveMike Z заметил, что на "Master Of Puppets" нет ни одной слабой песни, Machado согласился с ним:



«Абсолютно верно. Благодаря таким песням, как "Leper Messiah" и подобным, они привлекли внимание к этому альбому. Они были сосредоточены, каждая песня была продуманной и насыщенной, и они звучали по-своему. В то время у них было своё собственное звучание в трэш-металле, и я думаю, что их музыка по-прежнему остаётся значимой».













