Концертный релиз FEUERSCHWANZ выйдет летом



FEUERSCHWANZ шестого августа на Napalm Records на BluRay/DVD/CD выпустят новый концертный релиз Die letzte Schlacht, который будет доступен в следующих вариантах:



- Wooden Box incl. Mediabook, Lanyard, Pass, Stamp, Wax & Autographed Card)

- Mediabook: 2-Blu-Ray + 2-DVD/CD (incl. Die letzte Schlacht & 11:O:A)

- 2-LP Gatefold (Die letzte Schlacht only)

- Digital Album



DVD/ BluRay - Disc 1:

Die letzte Schlacht

Die letzte Schlacht - Vorfilm

Die letzte Schlacht - Making Of

Die letzte Schlacht - Aftermovie



DVD/ BluRay - Disc 2

11:O:A, Schatzkammer, Musikvideos



Audio CD:



Die letzte Schlacht tracklisting:



"Powermet" - Intro

"Lords of Powermet"

"Metnotstand im Märchenland"

"Die Hörner hoch"

"Moderation Schubsetanz"

"Schubsetanz"

"Das Elfte Gebot"

"Totentanz"

"Moderation Metfest"

"Metfest"

"Meister der Minne"

"Ding"

"Moderation Hauptmann und Maid"

"Hauptmann und Maid" (feat. Patty Gurdy, Saltatio Mortis)

"Schildmaid" (feat. Saltatio Mortis)

"Kampfzwerg"

"I See Fire" (feat. Angus McFife)

"Das Hämmerunser"

"Methämmer"

"Malleus Maleficarum"

"Unter dem Drachenbanner"



Трейлер доступен ниже.







