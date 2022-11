сегодня



Новое видео FEUERSCHWANZ



Gimme! Gimme! Gimme!, новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Tods​ü​nden, выход которого намечен на тридцатое декабря на Napalm Records:



01 Gimme! Gimme! Gimme!

02 Twilight of the Thunder God

03 The Bad Touch

04 Limit

05 Der Graf

06 Hier kommt Alex

07 I See Fire

08 Square Hammer

09 Warriors of the World United (feat. Angus McFife, Saltatio Mortis, Melissa Bonny)

10 Dragostea Din Tei

11 Amen & Attack

12 Engel

13 Gott Mit Uns

14 Ding (feat. Melissa Bonny)

15 Blinding Lights

16 The Final Countdown http://www.feuerschwanz.de







