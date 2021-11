8 ноя 2021



Новое видео FEUERSCHWANZ



"Memento Mori", новое видео группы FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбом "Memento Mori", выходящего 31 декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2CD Mediabook + 40 pages booklet

- 1CD Jewel Case + 20 pages booklet

- Digital Album

- Digital Deluxe Album



Трек-лист:



Disc 1:

"Memento Mori"

"Untot im Drachenboot"

"Ultima Nocte"

"Rausch der Barbarei"

"Krampus"

"Feuer & Schwert"

"Das Herz eines Drachen"

"Rohirrim"

"Am Galgen"

"Hannibal"

"Skaldenmet"





Disc 2:

"Blinding Lights"

"Warriors of the World United"

"Twilight of the Thunder God"

"The Bad Touch"

"Dragostea Din Tei"

"Square Hammer"

"Der Graf"







