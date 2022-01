19 янв 2022



Новое видео FEUERSCHWANZ



"Dragostea Din Tei", новое видео группы FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбом "Memento Mori", выпущенного 31 декабря на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2CD Mediabook + 40 pages booklet

- 1CD Jewel Case + 20 pages booklet

- Digital Album

- Digital Deluxe Album



Трек-лист:



Disc 1:

"Memento Mori"

"Untot im Drachenboot"

"Ultima Nocte"

"Rausch der Barbarei"

"Krampus"

"Feuer & Schwert"

"Das Herz eines Drachen"

"Rohirrim"

"Am Galgen"

"Hannibal"

"Skaldenmet"





Disc 2:

"Blinding Lights"

"Warriors of the World United"

"Twilight of the Thunder God"

"The Bad Touch"

"Dragostea Din Tei"

"Square Hammer"

"Der Graf"



«Когда мы решили сделать кавер на эту песню, мы также не знали, куда заведет нас эта история! В итоге оно превратилось в орду викингов, которые приплыли на Майорку, чтобы от души повеселиться в Ballermann! Кроме того, эта песня является особенной премьерой - это наша первая песня на румынском языке!» http://www.feuerschwanz.de







+1 -1



просмотров: 220