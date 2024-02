сегодня



Новое видео FEUERSCHWANZ



FEUERSCHWANZ по случаю 20-летия группы 19 апреля выпустят альбом Warriors, в которой войдет новая песня "The Unholy Grail", кавер-версия "Valhalla Calling" и лучшие песни группы, впервые спетые на английском. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- 1CD Jewelcase

- 1LP Gatefold Black Vinyl

- 1LP Gatefold Orange/Rot Marbled Vinyl – Napalm Records Webstore exclusive – strictly limited to 200 worldwide

- Music Cassette Red Transparent – Napalm Records Webstore exclusive – strictly limited to 100 worldwide

- 1CD Jewelcase + A Bottle of Mead (0,35l) Bundle – Napalm Records Webstore exclusive

- 1CD Jewelcase + A Bottle of Mead (0,35l) + Mug (0,5l) Bundle – Napalm Records Webstore exclusive

- Digital Album



Трек-лист:



"Highlander" (English Version)

"The Unholy Grail" (feat. Dominum, Orden Ogan)

"The Forgotten Commandment"

"Memento Mori" (English Version, feat. Lord of the Lost, Chris Harms)

"Death On The Dragonship"

"Wardwarf" (feat. Francesco Cavalieri of Wind Rose)

"Circlepit Of Hell"

"Song Of Ice And Fire" (feat. Patty Gurdy)

"Purgatory"

"Bastard Of Asgard"

"SGFRD Dragonslayer" (English Version)

"Valhalla Calling" "The Unholy Grail" (feat. Dominum, Orden Ogan)"The Forgotten Commandment""Memento Mori" (English Version, feat. Lord of the Lost, Chris Harms)"Death On The Dragonship""Wardwarf" (feat. Francesco Cavalieri of Wind Rose)"Circlepit Of Hell""Song Of Ice And Fire" (feat. Patty Gurdy)"Purgatory""Bastard Of Asgard""SGFRD Dragonslayer" (English Version)"Valhalla Calling"







+1 -0



просмотров: 126