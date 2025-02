сегодня



Вышел трибьют группе SATURNUS



Where the Gods Play Silently - A Brazilian Tribute to Saturnus, доступен для прослушивания ниже:



1. The Cross – “I love Thee”;

2. Thy Dying Star – “I Long”;

3. Ode Insone – “Empty Handed”;

4. Under The Gray Sky – “To the Dreams”;

5. Sacredeath – “Truth”;

6. Lamentos – “Embraced by Darkness”;

7. Scarlet Peace – “Christ Goodbye”;

8. Fohatt – “A Poem”;

9. Inventor – “For Your Demons”;

10. Spectrummm – “A Father’s Providence”;

11. Sorrow Blue – “Noir”;

12. Endless Solitude – “Pretend”;

13. Aura Hiemis – “Litany Ov Torn Waters”;

14. Aqueronte – “Rain Wash Me”.







