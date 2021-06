сегодня



Новое видео SVEN GALI



"Hurt", новое видео группы SVEN GALI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "3".



Трек-лист:



"Kill The Lies"

"You Won't Break Me"

"Now"

"Hurt"







просмотров: 57