11 сен 2023



Новое видео SVEN GALI



"One Gun", новое видео группы SVEN GALI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bombs And Battlescars":



"One Gun"

"Coming Home"

"Spellbound"

"Life Inside"

"Monster"

"Hang Me Out"

"Hogs"

"All"

"Nothing New"







+0 -0



просмотров: 115