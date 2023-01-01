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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
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Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
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Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
57
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
25
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
17
Новая песня OVERKILL
14
все новости группы
Sven Gali
Канада
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/svengalicanada/
30 янв 2023
:
Новое видео SVEN GALI
19 янв 2022
:
Кавер-версия TRIUMPH от SVEN GALI
17 янв 2022
:
Новый альбом SVEN GALI выйдет весной
27 дек 2021
:
SVEN GALI исполняют песню TRIUMPH
14 дек 2021
:
SVEN GALI работают над новым материалом
18 июн 2021
:
Новое видео SVEN GALI
28 янв 2021
:
Барабанщик SVEN GALI исполняет RUSH
8 дек 2020
:
Обучающее видео от SVEN GALI
27 июн 2020
:
Новое видео SVEN GALI
12 июн 2020
:
Новый ЕР SVEN GALI доступен для прослушивания
21 май 2020
:
Концертное видео SVEN GALI 1993 года
28 апр 2020
:
SVEN GALI выпустят нереализованный трек из 90-х
27 апр 2020
:
Новая песня SVEN GALI
3 янв 2020
:
Видео с выступления SVEN GALI
25 дек 2019
:
Новый ЕР SVEN GALI выйдет весной
26 окт 2019
:
Новая песня SVEN GALI
6 авг 2019
:
Видео с выступления SVEN GALI
21 дек 2018
:
Новый ЕР SVEN GALI выйдет в 2019
15 авг 2018
:
Видео с выступления SVEN GALI
25 июл 2018
:
Видео с выступления SVEN GALI
10 июн 2018
:
Видео с текстом от SVEN GALI
28 май 2018
:
SVEN GALI нашли гитариста
21 фев 2018
:
SVEN GALI возвращаются
сегодня
Новое видео SVEN GALI
"Monster", новое видео группы SVEN GALI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bombs And Battlescars", выходящего весной.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
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Сообщений нет