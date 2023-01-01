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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 14
[= ||| все новости группы



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Sven Gali

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30 янв 2023 : 		 Новое видео SVEN GALI

19 янв 2022 : 		 Кавер-версия TRIUMPH от SVEN GALI

17 янв 2022 : 		 Новый альбом SVEN GALI выйдет весной

27 дек 2021 : 		 SVEN GALI исполняют песню TRIUMPH

14 дек 2021 : 		 SVEN GALI работают над новым материалом

18 июн 2021 : 		 Новое видео SVEN GALI

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SVEN GALI исполняет RUSH

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SVEN GALI

27 июн 2020 : 		 Новое видео SVEN GALI

12 июн 2020 : 		 Новый ЕР SVEN GALI доступен для прослушивания

21 май 2020 : 		 Концертное видео SVEN GALI 1993 года

28 апр 2020 : 		 SVEN GALI выпустят нереализованный трек из 90-х

27 апр 2020 : 		 Новая песня SVEN GALI

3 янв 2020 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

25 дек 2019 : 		 Новый ЕР SVEN GALI выйдет весной

26 окт 2019 : 		 Новая песня SVEN GALI

6 авг 2019 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

21 дек 2018 : 		 Новый ЕР SVEN GALI выйдет в 2019

15 авг 2018 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

25 июл 2018 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

10 июн 2018 : 		 Видео с текстом от SVEN GALI

28 май 2018 : 		 SVEN GALI нашли гитариста

21 фев 2018 : 		 SVEN GALI возвращаются
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|||| сегодня

Новое видео SVEN GALI



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"Monster", новое видео группы SVEN GALI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bombs And Battlescars", выходящего весной.

SVEN GALI Debut




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