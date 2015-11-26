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Sven Gali

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19 янв 2022 : 		 Кавер-версия TRIUMPH от SVEN GALI

17 янв 2022 : 		 Новый альбом SVEN GALI выйдет весной

27 дек 2021 : 		 SVEN GALI исполняют песню TRIUMPH

14 дек 2021 : 		 SVEN GALI работают над новым материалом

18 июн 2021 : 		 Новое видео SVEN GALI

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SVEN GALI исполняет RUSH

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SVEN GALI

27 июн 2020 : 		 Новое видео SVEN GALI

12 июн 2020 : 		 Новый ЕР SVEN GALI доступен для прослушивания

21 май 2020 : 		 Концертное видео SVEN GALI 1993 года

28 апр 2020 : 		 SVEN GALI выпустят нереализованный трек из 90-х

27 апр 2020 : 		 Новая песня SVEN GALI

3 янв 2020 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

25 дек 2019 : 		 Новый ЕР SVEN GALI выйдет весной

26 окт 2019 : 		 Новая песня SVEN GALI

6 авг 2019 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

21 дек 2018 : 		 Новый ЕР SVEN GALI выйдет в 2019

15 авг 2018 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

25 июл 2018 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

10 июн 2018 : 		 Видео с текстом от SVEN GALI

28 май 2018 : 		 SVEN GALI нашли гитариста

21 фев 2018 : 		 SVEN GALI возвращаются
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|||| 19 янв 2022

Кавер-версия TRIUMPH от SVEN GALI



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SVEN GALI представили собственное прочтение хита TRIUMPH “Spellbound.”

Dan Fila, барабанщик группы, сказал:

«Нам стало известно, что выходит трибьют-пластинка TRIUMPH, и все мы, будучи фанатами группы, решили представить песню "Spellbound". Именно Dave выбрал эту песню — это была его любимая песня TRIUMPH.

Самое интересное в этом клипе то, что мы снимали его в Studio One в Metalworks, где и была записана исходная композиция. То, что за пультом был сам Gil, было очень круто. Красивая женщина, сидящая рядом с ним, это его жена Sunny — песня была написана о ней.

Как и многие события в жизни Sven Gali, это не было запланировано. Мы пригласили Gil и Sunny послушать песню, и она им понравилась. Затем мы узнали, что они провели с нами весь день и сыграли огромную роль в клипе. Это был особенный день для всех нас — всё прошло органично!»






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