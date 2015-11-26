19 янв 2022



Кавер-версия TRIUMPH от SVEN GALI



SVEN GALI представили собственное прочтение хита TRIUMPH “Spellbound.”



Dan Fila, барабанщик группы, сказал:



«Нам стало известно, что выходит трибьют-пластинка TRIUMPH, и все мы, будучи фанатами группы, решили представить песню "Spellbound". Именно Dave выбрал эту песню — это была его любимая песня TRIUMPH.



Самое интересное в этом клипе то, что мы снимали его в Studio One в Metalworks, где и была записана исходная композиция. То, что за пультом был сам Gil, было очень круто. Красивая женщина, сидящая рядом с ним, это его жена Sunny — песня была написана о ней.



Как и многие события в жизни Sven Gali, это не было запланировано. Мы пригласили Gil и Sunny послушать песню, и она им понравилась. Затем мы узнали, что они провели с нами весь день и сыграли огромную роль в клипе. Это был особенный день для всех нас — всё прошло органично!»

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