Альбом SVEN GALI выйдет осенью



SVEN GALI сообщили о том, что международный релиз их последнего альбома, Bombs And Battlescars, намечен на тринадцатое сентября:



"One Gun"

"Coming Home"

"Spellbound"

"Life Inside"

"Monster"

"Hang Me Out"

"Hogs"

"All"

"Nothing New"







просмотров: 89