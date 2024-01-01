Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 26
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 12
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 26
[= ||| все новости группы



*

Sven Gali

*



21 ноя 2024 : 		 Кавер-версия RED RIDER от SVEN GALI

2 сен 2024 : 		 Альбом SVEN GALI выйдет осенью

30 июл 2024 : 		 SVEN GALI запишут концерт

20 июн 2024 : 		 Новое видео SVEN GALI

12 окт 2023 : 		 Трейлер нового альбома SVEN GALI

11 сен 2023 : 		 Новое видео SVEN GALI

30 янв 2023 : 		 Новое видео SVEN GALI

19 янв 2022 : 		 Кавер-версия TRIUMPH от SVEN GALI

17 янв 2022 : 		 Новый альбом SVEN GALI выйдет весной

27 дек 2021 : 		 SVEN GALI исполняют песню TRIUMPH

14 дек 2021 : 		 SVEN GALI работают над новым материалом

18 июн 2021 : 		 Новое видео SVEN GALI

28 янв 2021 : 		 Барабанщик SVEN GALI исполняет RUSH

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SVEN GALI

27 июн 2020 : 		 Новое видео SVEN GALI

12 июн 2020 : 		 Новый ЕР SVEN GALI доступен для прослушивания

21 май 2020 : 		 Концертное видео SVEN GALI 1993 года

28 апр 2020 : 		 SVEN GALI выпустят нереализованный трек из 90-х

27 апр 2020 : 		 Новая песня SVEN GALI

3 янв 2020 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

25 дек 2019 : 		 Новый ЕР SVEN GALI выйдет весной

26 окт 2019 : 		 Новая песня SVEN GALI

6 авг 2019 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

21 дек 2018 : 		 Новый ЕР SVEN GALI выйдет в 2019

15 авг 2018 : 		 Видео с выступления SVEN GALI

25 июл 2018 : 		 Видео с выступления SVEN GALI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия RED RIDER от SVEN GALI



zoom
SVEN GALI опубликовали видео на собственное прочтение композиции RED RIDER “Lunatic Fringe”.

SVEN GALI Cover RED RIDER Classic




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 30

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом