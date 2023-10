сегодня



Трейлер нового альбома SVEN GALI



SVEN GALI опубликовали трейлер к новому альбому "Bombs And Battlescars", выход которого намечен на 13 октября в Канаде и второго февраля в остальных странах:



"One Gun"

"Coming Home"

"Spellbound"

"Life Inside"

"Monster"

"Hang Me Out"

"Hogs"

"All"

"Nothing New"







