Обучающее видео от INGESTED



INGESTED опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение трека "This Disgusting Revelation" из альбома "The Surreption".



Трек-лист:



"Crowning The Abomination"

"Decline"

"The Consequence"

"A Coming Unperceived"

"This Disgusting Revelation"

"Castigation And Rebirth"

"Manifesting Obscenity"

"22"

"Kingmaker"

"The Alpha And Omega"







